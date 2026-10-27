AllianceBernstein Q3 Net Income Falls, Adj. Profit Up; Declares Cash Distribution

(RTTNews) - AllianceBernstein Holding L.P.(AB), an investment management firm, on Tuesday reported lower net income for the third quarter, while adjusted net income increased from the prior-year period.

Further, the firm declared a cash distribution of $0.88 per unit, up 2.3 percent from $0.86 a year earlier. The distribution is payable on November 19, 2026, to unit holders on record November 6, 2026.

For the third quarter, net income attributable to AB unitholders fell 0.9 percent to $256.90 million or $0.79 from $259.26 million or $0.79 in the prior-year quarter.

Adjusted net income was $81.72 million or $0.88 per unit, compared to $79.45 million or $0.86 in the prior-year quarter.

Operating income fell 12 percent to $249.55 million from $283.48 million in the prior-year quarter.

Net revenues increased 7.8% to $1.23 billion from $1.14 billion a year earlier, primarily driven by higher performance-based fees and investment advisory base fees.

As of September 30, 2026, assets under management totalled $900.4 billion, up 4.7 percent from $860.1 billion a year earlier.

The firm generated $6.6 billion in net inflows during the quarter, compared with net inflows of $0.8 billion in the previous quarter and net outflows of $2.3 billion a year earlier.

Looking ahead, the company said it remains focused on expanding its insurance, private markets, separately managed accounts and exchange-traded funds businesses, while strengthening strategic partnerships and maintaining expense discipline to support sustained organic growth and long-term value for clients and unitholders.

In pre-market activity, the shares were trading 0.55 percent lower at $35.09 on the New York Stock Exchange.

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