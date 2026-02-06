AllianceBernstein: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AllianceBernstein hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,940 USD je Aktie generiert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,97 USD, nach 3,71 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at