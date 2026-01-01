|
AlliancePharma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
AlliancePharma hat am 30.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 0,1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AlliancePharma 0,0 Millionen CAD umgesetzt.
