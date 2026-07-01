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01.07.2026 06:31:29
AlliancePharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
AlliancePharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
AlliancePharma hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,1 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1100 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AlliancePharma einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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