AlliancePharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AlliancePharma präsentierte in der am 28.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat AlliancePharma 0,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 300 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat AlliancePharma im vergangenen Geschäftsjahr 0,17 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AlliancePharma 0,15 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at