Alliant Energy Aktie
WKN: 855870 / ISIN: US0188021085
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31.07.2026 02:57:53
Alliant Energy Corp Profit Drops In Q2
(RTTNews) - Alliant Energy Corp (LNT) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $170 million, or $0.65 per share. This compares with $174 million, or $0.68 per share, last year.
Excluding items, Alliant Energy Corp reported adjusted earnings of $170 million or $0.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.0% to $971 million from $961 million last year.
Alliant Energy Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $170 Mln. vs. $174 Mln. last year. -EPS: $0.65 vs. $0.68 last year. -Revenue: $971 Mln vs. $961 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.36 To $ 3.46
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