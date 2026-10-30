Alliant Energy Aktie

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WKN: 855870 / ISIN: US0188021085

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30.10.2026 01:46:17

Alliant Energy Corp Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Alliant Energy Corp (LNT) released a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $398 million, or $1.52 per share. This compares with $281 million, or $1.09 per share, last year.

Excluding items, Alliant Energy Corp reported adjusted earnings of $398 million or $1.52 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.2% to $1.285 billion from $1.210 billion last year.

Alliant Energy Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $398 Mln. vs. $281 Mln. last year. -EPS: $1.52 vs. $1.09 last year. -Revenue: $1.285 Bln vs. $1.210 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.41 To $ 3.46

2027 EPS guidance: $3.63 to $3.73 per share.

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