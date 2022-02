Allianz - Verhandlungen mit Hedgefonds-Investoren abgeschlossen

München (Reuters) - Mit der Rückstellung von 3,7 Milliarden Euro ist nach Einschätzung von Allianz-Chef Oliver Bäte der größte Teil der Risiken aus dem Hedgefonds-Debakel in den USA abgedeckt.

Die Vergleichsverhandlungen mit großen Investoren in die "Structured Alpha"-Hedgefonds seien am Morgen abgeschlossen worden, sagte Bäte am Freitag in München. Die Einigung mit ihnen stelle eine "substanziellen Großteil" der Belastungen dar, die der Allianz daraus erwüchsen. Die Gespräche mit US-Behörden wie dem Justizministerium und der Börsenaufsicht SEC, in denen es um Strafen geht, seien aber noch "in einem sensiblen Stadium", sagte Bäte. Deshalb könne er sich konkret dazu nicht äußern.

Bäte kündigte an, dass die milliardenschweren Belastungen sich auch in den Boni für alle Vorstandsmitglieder der Allianz für das abgelaufene Jahr niederschlügen. "Wir werden unseren fairen Anteil tragen." Die für die Asset-Management-Sparte zuständige Vorständin Jacqueline Hunt hatte bereits im Herbst gehen müssen.