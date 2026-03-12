HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
12.03.2026 04:42:49
Allianz, Sun Life are said to weigh bids for HSBC Life Singapore
Considerations are ongoing and the companies might decide not to proceed, while other bidders could also emerge, according to sourcesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Analysen zu HSBC Holdings plc
|12.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.