Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Investment-Tipp
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15.05.2026 11:58:46
Allianz-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Allianz nach Zahlen für das erste Quartal von 424 auf 420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Wenzel sprach am Freitag von einem guten Jahresstart mit einer exzellente Combined Ratio im Schaden/Unfall-Geschäft und hohe Nettomittelzuflüssen im Asset Management. Der hohe Veräußerungsgewinn aus dem Bajaj-Verkauf werde im Jahresverlauf unter anderem durch Veräußerungsverluste im Bondportfolio kompensiert.
Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 375,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109 117 Allianz-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 0,6 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 10:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 10:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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