Allianz-Aktie: Asset-Management-Vorständin scheidet vorzeitig aus

Die Allianz hatte angekündigt, die Nachfolgeplanung im Vorstand vorzuziehen, was auch im Zusammenhang mit den laufenden Untersuchungen zu massiven Verlusten bei US-Hedgefonds von Allianz Global Investors ("Structured Alpha") steht.

Hunt ist seit 2016 bei der Allianz. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen Allianz Global Investors und Pimco. Ihr Vertrag ist 2019 erneuert worden und wäre eigentlich noch bis Ende 2022 gelaufen. Ihre Nachfolge wird Allianz-Leben-Chef-Andreas Wimmer antreten.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal aus der vergangenen Woche hat Hunt dieses Jahr intern selbst klargestellt, dass sie das Unternehmen früher verlassen wolle, und zwar schon bevor das US-Justizministerium die Allianz im August über seine Ermittlungen im Zusammenhang mit den US-Fonds Kenntnis gesetzt hatte. Sie verwies demnach auf Meinungsverschiedenheiten über die Unternehmenskultur, die sich über die Zeit angesammelt hätten. Mit Vorstandschef Oliver Bäte hätten sich Spannungen entwickelt.

Die Allianz, einer der größten Asset Manager weltweit, hatte Anfang August gewarnt, Klagen in den USA im Zusammenhang mit den Structured-Alpha-Fonds könnten "erhebliche Auswirkungen" auf künftige Finanzergebnisse des Konzerns haben. Zuvor hatte sich nach der US-Börsenaufsicht SEC auch das Justizministerium in Washington in die Ermittlungen eingeschaltet.

Rückstellungen hat der Konzern dafür aber noch nicht gebildet, weil er die Auswirkungen der Klagen noch nicht abschätzen kann. Das Unternehmen kooperiert mit den Ermittlern und hat seine eigene Untersuchung gestartet. Die fokussiert sich auf Risiko- und Compliance-Management im Zusammenhang mit den Fonds.

Von Julie Steinberg

FRANKFURT (Dow Jones)