Allianz-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 353 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari schaute am Donnerstag zurück auf die Berichtssaison der europäischen Versicherungsbranche nach dem ersten Halbjahr. Die positiven Überraschungen hätten bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt. Geringere Großschäden und aktuell günstige Marktbewertungen hätten grundlegend schwächere Trends maskiert, so die Expertin. Die vorhandenen Mittel blieben üppig, ihre Verwendung bleibe allerdings unklar. Letztlich sorge der Sektor aktuell angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung.

Aktienanalyse online: Die Allianz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:50 Uhr um 0,4 Prozent auf 451,40 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 21,80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 57 814 Allianz-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 20,9 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Allianz wird am 12.11.2026 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 21:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT



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