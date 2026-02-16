Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Allianz-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Kailesh Mistry in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsbericht der Münchner Ende Februar. Er rechnet für 2025 mit einem operativen Konzerngewinn von 17,5 Milliarden Euro, einem Dividendenvorschlag von 17,65 Euro je Aktie und Aktienrückkäufen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro.

Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:35 Uhr 1,4 Prozent. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7,47 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 86 147 Allianz-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 4,7 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Allianz voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

