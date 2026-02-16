Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Aktuelle Analyse im Blick
|
16.02.2026 11:52:47
Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Kailesh Mistry in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsbericht der Münchner Ende Februar. Er rechnet für 2025 mit einem operativen Konzerngewinn von 17,5 Milliarden Euro, einem Dividendenvorschlag von 17,65 Euro je Aktie und Aktienrückkäufen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro.
Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:35 Uhr 1,4 Prozent. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7,47 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 86 147 Allianz-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 4,7 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Allianz voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianz
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.02.26
|DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)
|
13.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Allianz
|11:03
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|11:03
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|11:03
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|372,20
|1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.