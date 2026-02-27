Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold

Deutsche Bank AG hat die Allianz-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 10:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 385,10 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 3,87 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 74 121 Allianz-Aktien den Besitzer. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 1,4 Prozent nach. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Allianz wird am 13.05.2026 gerechnet.

