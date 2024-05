Allianz-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz vor Zahlen zum ersten Quartal von 260 auf 263 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Versicherer aktualisiert, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei habe sie Marktbewegungen und spezifische Ereignisse zu Jahresbeginn berücksichtigt. So hätten in der Schaden- und Unfallversicherung Unwetter- sowie Sturmschäden unter den Erwartungen gelegen.

Aktienanalyse online: Die Allianz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 11:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 266,80 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1,42 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 131 502 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 10,3 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 18:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 18:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.