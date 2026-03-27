Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Aktie bewertet
|
27.03.2026 12:58:48
Allianz-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen beschäftigte sich in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar mit den Auswirkungen des Iran-Krieges auf Versicherer. Die Widerstandskraft der Branche sei eine Tugend in unsicheren Wirtschaftszeiten. Er wies darauf hin, dass Versicherungen kein Produkt des Ermessens seien. In puncto Bilanzen und Rücklagen sei die Branche stark aufgestellt. Die Preise könnten angepasst werden, falle die Inflation anziehen sollte.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Allianz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Allianz-Aktie wies um 12:42 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 351,20 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 13,90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148 922 Allianz-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 10,1 Prozent. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Allianz am 13.05.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 18:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianz
|
27.03.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.03.26
|DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
|
25.03.26
|EQS-PVR: Allianz SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
23.03.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
23.03.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.03.26
|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.03.26
|Allianz-Aktie im Minus: KI-Offensive vs. neue Cyber-Risiken (finanzen.at)