Allianz-Aktie fester: Berenberg hebt Ziel für Allianz an - DZ Bank teilt zuversichtliche Einschätzung

Der Versicherer sei zuversichtlich, wie seit Jahren nicht mehr, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte zwar seine operativen Gewinnschätzungen für 2023 und 2024, bleibt aber deutlich über dem Unternehmensziel von 14,2 Milliarden Euro in diesem Jahr. Es scheine, als ob die Allianz den operativen Gewinn weiterhin um 6 Prozent pro Jahr steigern kann.

DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 250 Euro

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Zahlen von 224 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe ein insgesamt gutes operatives Ergebnis für 2022 berichtet, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erfolgsbilanz der vergangenen Jahre deute darauf hin, dass die Zielsetzung für das 2023 konservativ sei.

Im XETRA-Handel kletterte die Allianz-Aktie schlussendlich um 0,65 Prozent auf 218,35 Euro.

