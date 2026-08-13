Allianz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Andrew Baker hat sich intensiv mit dem Allianz-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz von 450 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Versicherers an. Der Experte setzt nun einen höheren Buchwert (TBV) an.

Aktienauswertung: Die Allianz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Allianz-Aktie konnte um 13:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 441,20 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 5,39 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 131 186 Allianz-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 18,2 Prozent aufwärts. Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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