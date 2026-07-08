Allianz-Aktie im Minus: KI-Offensive kostet Jobs bei Allianz Partners

Von den 1.500 bis 1.800 betroffenen Mitarbeiter in Europa seien 80 bis 100 in Deutschland. Allianz Partners bietet Kranken-, Lebens- und Reiseversicherungen für Unternehmen und Verbraucher an, und beschäftigt weltweit mehr als 22.000 Mitarbeiter.

Der Schritt erfolge im Zuge der Bemühungen, das Geschäft mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) zu transformieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch weiter mit. "KI hilft uns, Prozesse neu zu gestalten, die Servicebereitstellung zu verbessern, unsere Angebote auf Einzelpersonen zuzuschneiden und erschwinglich zu bleiben", hieß es. Das Ziel sei es nicht, das menschliche Element zu entfernen, sondern KI an der Seite der Mitarbeiter arbeiten zu lassen, damit diese sich auf die Aufgaben konzentrieren könnten, mit denen sie den größten Wert für die Kunden und das Unternehmen schaffen würden.

Via XETRA fällt die Allianz-Aktie zeitweise um 0,90 Prozent auf 419,00 Euro.

DOW JONES