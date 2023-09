Allianz-Aktie in Grün: Allianz nennt Klimaziele für zentrale Geschäftsbereiche

Die THG-Emissionen aus dem Geschäftsbetrieb sollen bereits bis 2030 auf Netto-Null gestellt sein, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

In der Unternehmensversicherung wolle die Allianz bis 2030 ein profitables Umsatzwachstum von 150 Prozent (im Vergleich zu 2022) in erneuerbaren Energien und kohlenstoffarmen Technologielösungen erzielen. Diese Maßnahmen sollen den weiteren Angaben zufolge maßgeblich dazu beitragen, die Emissionsintensität in der Unternehmensversicherung spartenübergreifend um 45 Prozent zu verringern. Hier liege der Fokus zunächst auf großen Unternehmen, die bereits ihre THG-Emissionen ausweisen, erklärte der Konzern weiter. Für das Kfz-Versicherungsportfolio für Privatkunden strebe die Allianz bis 2030 eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 30 Prozent in neun europäischen Schlüsselmärkten an (Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Schweiz, Spanien). Das Basisjahr für diese Dekarbonisierungsziele sei jeweils 2022.

Während die Zwischenziele für 2030 die ersten für die Schaden- und Unfallversicherung der Allianz seien, hat das Unternehmen nach weiteren Angaben die zuvor festgelegten Zwischenziele für 2025 für ihr Investmentportfolio bereits übertroffen. Das neue Ziel sehe nun eine Halbierung der Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 vor. Der Schwerpunkt liege dabei auf einer Emissionsreduzierung in den Bereichen Energie, Stahl und der Automobilbranche. Die Klimaziele für den Geschäftsbetrieb der Allianz bis 2030 blieben unverändert.

Die Allianz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,45 Prozent im plus bei 22,25 Euro.

