Allianz-Aktie in Grün: Berenberg lässt Allianz SE unverändert auf 'Buy'

Die Analysten der Bank zählen in einer am Freitag vorliegenden Studie den Kochboxenversender HelloFresh , den Versicherer Allianz und den Verbindungstechnikspezialisten NORMA Group zu ihren ESG-Top-Picks. Die Allianz sei ein globaler Versicherer, der mit Blick auf Nachhaltigkeitsziele entsprechend großen Einfluss habe. In der Vergangenheit sei die Allianz unter ESG-Gesichtspunkten zwar hinterhergehinkt, die aktuellen Zero-Net-Klimaschutzpläne zeigten aber den Wandel, wie die Assekuranz hier Vorreiter im Sektor werden wolle.

Im XETRA-Handel gewinnt die XETRA-Aktie 1,44 Prozent auf 233,25 Euro.

