Allianz-Aktie in Rot: Barclays reduziert Allianz-Kursziel

Analystin Claudia Gaspari passte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für den Versicherungssektor an die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal an. Für die Allianz kürzte sie ihre Gewinnannahmen für die kommenden beiden Jahre leicht. Dem Sektor mangele es derzeit an Treibern, er werde entsprechend der makroökonomischen Gegebenheiten gehandelt. Die Fundamentaldaten blieben insgesamt jedoch gesund.

Via XETRA sinkt die Allianz-Aktie zeitweise um 0,59 Prozent auf 197,14 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 18:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 18:40 / GMT

