Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Aktie unter der Lupe
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12.11.2026 17:34:48
Allianz-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Quartalszahlen von 495 auf 508 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das gut laufende Vermögensverwaltungsgeschäft habe dem Versicherer die Anhebung der Gewinnprognose ermöglicht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die robuste Solvabilitätsquote lasse zudem hohe Mittelausschüttungen zu.
Aktienauswertung: Die Allianz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 472,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 423 521 Allianz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 26,6 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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