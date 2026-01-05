Allianz-Aktie mit Konsolidierung nach starker Performance - Dividende könnte 2026 anziehen

Die Allianz-Aktie zeigt sich trotz der aktuellen Konsolidierung mit einer beeindruckenden Jahresperformance von über 30 Prozent in Topform.

• Allianz-Aktie mit starker Jahresperformance• Potenzielle Dividendenerhöhung 2026• Kursentwicklung übertrifft DAX-Performance deutlich auf Monats- und Jahressicht

Solide Kursentwicklung trotz kurzfristiger Konsolidierung

Die Allianz-Aktie zeigt sich am Montag im XETRA-Handel wenig bewegt (+0,03 Prozent) bei 387,80 Euro. Während der Gesamtmarkt, gemessen am DAX, mit einem Plus aufwarten kann, befindet sich die Allianz nach einer starken Rally in einer Konsolidierungsphase. Bemerkenswert bleibt jedoch die langfristige Performance: Mit einem Plus von rund 31 Prozent in den letzten zwölf Monaten gehört der Versicherungskonzern zu den Top-Performern im deutschen Leitindex (Stand: Schlusskurs vom 02.01.2026).

Attraktives Dividendenprofil lockt Anleger

Besonders interessant für Einkommensinvestoren: Die Allianz plant für 2026 eine Dividende von voraussichtlich 15,40 Euro je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 4,27 Prozent entspricht. Basierend auf den angekündigten Geschäftszielen eines operativen Ergebnisses zwischen 17 und 17,5 Milliarden Euro könnte die Ausschüttung sogar um 0,30 bis 0,50 Euro ansteigen, wie aus Berichten von Wallstreet-online hervorgeht. Diese Aussicht dürfte in einem Marktumfeld mit sinkenden Zinsen besonders attraktiv wirken.

Bewertung deutet auf Potenzial

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Allianz-Aktie liegt derzeit bei 12,47 und das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) bei 0,84. Analysten weisen darauf hin, dass besonders KUV-Werte unter 1,0 auf eine Unterbewertung hindeuten würden. Somit erscheint die Bewertung angesichts der stabilen Geschäftsaussichten und der starken Marktposition als günstig.

