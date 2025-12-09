Allianz Aktie

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

Positive Analyse 09.12.2025 17:04:39

Allianz-Aktie nimmt Allzeithoch ins Visier

Die Aktien der Allianz haben am Dienstag ihr August-Hoch überschritten.

Mit einem Kursplus, das in der Spitze fast vier Prozent groß war und zeitweise den Sprung über die Marke von 381 Euro ermöglichte, näherten sich die Allianz-Titel ihrem Hoch aus dem Jahr 2000, das damals nahe 400 Euro gelegen hatte. Förderlich war eine Hochstufung auf "Outperform" durch die Experten des Analysehauses Keefe Bruyette & Woods (KBW).

Der KBW-Experte William Hawkins erwartet mit seinem Kursziel von 420 Euro, dass die ein Vierteljahrhundert alte Bestmarke in absehbarer Zeit fällt. Er mischt sich damit unter die größten Optimisten in der Analystenriege. Kursziele, die über 400 Euro liegen, nennen noch die DZ Bank, Kepler Cheuvreux, Berenberg und der Baader-Bank-Kooperationspartner Alphavalue.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

