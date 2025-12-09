Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Positive Analyse
|
09.12.2025 17:04:39
Allianz-Aktie nimmt Allzeithoch ins Visier
Mit einem Kursplus, das in der Spitze fast vier Prozent groß war und zeitweise den Sprung über die Marke von 381 Euro ermöglichte, näherten sich die Allianz-Titel ihrem Hoch aus dem Jahr 2000, das damals nahe 400 Euro gelegen hatte. Förderlich war eine Hochstufung auf "Outperform" durch die Experten des Analysehauses Keefe Bruyette & Woods (KBW).
Der KBW-Experte William Hawkins erwartet mit seinem Kursziel von 420 Euro, dass die ein Vierteljahrhundert alte Bestmarke in absehbarer Zeit fällt. Er mischt sich damit unter die größten Optimisten in der Analystenriege. Kursziele, die über 400 Euro liegen, nennen noch die DZ Bank, Kepler Cheuvreux, Berenberg und der Baader-Bank-Kooperationspartner Alphavalue.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Allianz Deutschland,JPstock / Shutterstock.com,ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
09.12.25
|Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
09.12.25
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)