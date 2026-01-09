Allianz Aktie
WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000
|Zusammenarbeit
|
09.01.2026 16:11:42
Allianz-Aktie schwächer: Neue Partnerschaft mit Anthropic
Die Zusammenarbeit des Versicherers mit dem US-KI-Systementwickler konzentriere sich auf drei Transformationsprojekte innerhalb der Allianz-Gruppe, die darauf ausgelegt seien, die Mitarbeiter zu unterstützen und Betriebsabläufe zu beschleunigen. Dabei sollten neue Maßstäbe für Genauigkeit gesetzt werden, teilten beide Unternehmen mit. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen Anthropics Claude-Modelle Teil von Allianz' interner KI-Plattform werden, die jeder Beschäftigte kostenlos nutzen kann.
Im XETRA-Handel notiert die Allianz-Aktie zeitweise 2,23 Prozent tiefer bei 381,50 Euro.
DJG/DJN/uxd/sha
DOW JONES
