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WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000

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Sondereffekte 07.08.2026 17:53:40

Allianz-Aktie sinkt dennoch: Operatives Ergebnis klettert in allen drei Sparten

Allianz-Aktie sinkt dennoch: Operatives Ergebnis klettert in allen drei Sparten

Die Allianz hat im zweiten Quartal in allen drei Sparten kräftige Zuwächse beim operativen Gewinn verzeichnet.

Auf Konzernebene fiel der Betriebsgewinn höher aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente der DAX-Konzern dagegen wegen Sondereffekten weniger. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte Europas größter Versicherer.

Der operative Gewinn legte um 10,6 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 4,6 Milliarden gerechnet.

Unter dem Strich verdiente die Allianz 2,6 Milliarden Euro nach 2,84 Milliarden im Vorjahr. Hier hatte die Prognose auf 2,79 Milliarden gelautet. Unter anderem hatte der Konzern im Vorjahr einen außerordentlichen Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf des Joint Ventures mit Unicredit vereinnahmt.

Für das laufende Jahr stellt die Allianz einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro und damit leicht über Vorjahresniveau in Aussicht, wobei eine Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich ist.

Der Analystenkonsens von Visible Alpha steht bereits bei 18,3 Milliarden Euro.

Im XETRA-Handel notierte die Allianz-Aktie schließlich 1,63 Prozent tiefer bei 433,50 Euro. Jefferies-Analyst Philip Kett äußerte sich laut der Deutschen Presse-Agentur in einer ersten Einschätzung enttäuscht über das Wachstum im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft.

DOW JONES

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