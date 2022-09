Allianz-Aktie steigt: Barclays hebt Ziel für Allianz an

Es gebe trotz des leicht angehobenen Ziels wenig Gründe, diese Allianz -Aktie derzeit ins Portfolio zu holen, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Versicherern. Dabei verwies sie auf Ertragsdruck in der privaten Schaden- und Unfallversicherung sowie in der Vermögensverwaltung.

Die Allianz-Aktie steigt im XETRA-Geschäft zeitweise 0,44 Prozent auf 167,10 Euro.

