Allianz-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

Allianz-Papier wurde von UBS AG-Analyst Will Hardcastle genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat Allianz nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 287 Euro belassen. Der Versicherer sei trotz kleiner Schwächen stark ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Will Hardcastle am Mittwoch in einer ersten Reaktion.

Aktieninformation im Fokus: Die Allianz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 11:12 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 264,00 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8,71 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 342 489 Stück gehandelt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 14,9 Prozent zu. Die Allianz-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

