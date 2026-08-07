Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Allianz-Analyse im Fokus
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07.08.2026 13:19:50
Allianz-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Neutral" belassen. Die positive operative Ergebnisüberraschung sei wichtiger als der "Lärm unter dem Strich", schrieb Will Hardcastle am Freitag nach dem Quartalsbericht des Versicherers.
Aktienauswertung: Die Allianz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Mit einem Wert von 440,90 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 13:03 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 2,47 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 463 186 Allianz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 18,1 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Allianz am 07.08.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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