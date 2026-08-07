Allianz-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral

Allianz-Papier wurde von UBS AG-Analyst Will Hardcastle genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Neutral" belassen. Die positive operative Ergebnisüberraschung sei wichtiger als der "Lärm unter dem Strich", schrieb Will Hardcastle am Freitag nach dem Quartalsbericht des Versicherers.

Aktienauswertung: Die Allianz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Mit einem Wert von 440,90 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 13:03 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 2,47 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 463 186 Allianz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 18,1 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Allianz am 07.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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