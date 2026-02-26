Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Aktie auf dem Prüfstand
|
26.02.2026 10:49:48
Allianz-Aktie: UBS AG vergibt Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Neutral" belassen. Eine Reihe kleiner positiver Aspekte sollte den Aktienkurs stützen, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Alle Segmente des Versicherers hätten die Erwartungen in etwa erfüllt. Der Experte lobte die Solvabilitätsquote.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Allianz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:33 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 377,80 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 0,58 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150 649 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 3,3 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Allianz am 26.02.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
