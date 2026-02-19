Allianz-Aktie vor Zahlen: Kommt der nächste Kurstreiber?

• Anleger warten gespannt auf Bilanzveröffentlichung• Analystenmeinungen im Blick• KI als mögliches Risiko?

Die Spannung steigt: Am 26. Februar 2026 legt die Allianz ihre vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr 2026 vor. Anleger fragen sich, ob das DAX-Schwergewicht nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate weiter zulegen kann - oder ob die hohen Erwartungen bereits eingepreist sind. Analysten zeigen sich im Vorfeld differenziert.

Allianz vor Zahlenvorlage: Das erwarten Experten

Mit Blick auf das anstehende Zahlenwerk rechnen Analysten laut Konsensschätzungen mit einem Quartalsgewinn je Aktie von 7,41 Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Versicherer 6,31 Euro verdient. Beim Umsatz erwarten die befragten Experten im Schnitt 28,583 Milliarden Euro, nach 45,9 Milliarden Euro im Vorjahr.

Auf Gesamtjahressicht bleiben die Prognosen ambitioniert. Laut Deutsche Bank Research rechnet Analyst Kailesh Mistry für 2025 mit einem operativen Konzerngewinn von 17,5 Milliarden Euro. Zudem erwartet er einen Dividendenvorschlag von 17,65 Euro je Aktie sowie Aktienrückkäufe in Höhe von 1,7 Milliarden Euro.

Allianz-Aktie mit Potenzial? Analystenmeinungen im Blick

Die Deutsche Bank hat die Einstufung mit "Hold" und einem Kursziel von 400 Euro bestätigt, wie aus einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsbericht gemäß dpa-AFX hervorgeht. Damit hätte der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von über sieben Prozent.

Die kanadische Bank RBC dagegen hat die Allianz neu mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 405 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Ben Cohen verweist in einer am Montag vorliegenden Studie laut dpa-AFX darauf, dass die Aktie im Vergleich zu den meisten Wettbewerbern mit einer Prämie gehandelt werde. Diese sei jedoch durch eine über Jahre hinweg überdurchschnittliche operative Entwicklung gerechtfertigt. Die Bewertung erscheine daher angemessen.

Etwas optimistischer zeigt sich die Privatbank Berenberg. Sie belässt die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 459 Euro - was einem Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Analyst Michael Huttner sieht die jüngsten negativen Kursreaktionen in der Branche als übertrieben an. Hintergrund ist die Diskussion um eine erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform, die potenziell etablierte Vertriebsnetze unter Druck setzen könnte. Huttner argumentiert jedoch, dass die Kosten- und Effizienzvorteile durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für etablierte Versicherer wie die Allianz das mögliche neue Vertriebsrisiko klar kompensieren könnten.

Aktie im Blick: Kommt der nächste Impuls?

Am Donnerstag zeigt sich die Allianz-Aktie via XETRA zeitweise moderate 0,24 Prozent stärker bei 373,40 Euro.

Doch die Kursziele zeigen: Der Markt traut der Allianz-Aktie weiteres Potenzial zu. Entscheidend dürfte sein, ob der Konzern mit seiner Bilanz nicht nur die Gewinnprognosen erfüllt, sondern auch beim Ausblick überzeugt.

Neben der operativen Entwicklung rücken dabei insbesondere die Kapitalrückflüsse an die Aktionäre in den Fokus. Eine hohe Dividende und fortgesetzte Aktienrückkäufe könnten die Aktie zusätzlich stützen. Anleger sollten am 26. Februar genau hinsehen.

