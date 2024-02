Allianz-Analyse: Barclays Capital stuft Allianz-Aktie mit Equal Weight ein

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Weder das vierte Quartal noch der Ausblick des Versicherers hätten begeistert, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erhöhung der Dividende sei eine willkommene Nachricht. Aber die Gesamtausschüttung sei etwas geringer, als am Markt erwartet worden sei.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Allianz-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 09:01 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 246,00 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 2,44 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 3 297 Allianz-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 1,6 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 15.05.2024 wird Allianz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

