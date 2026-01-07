Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

Allianz-Analyse im Blick 07.01.2026 13:04:48

Allianz-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Aktie besser

Deutsche Bank AG hat die Allianz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Allianz im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 400 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 388,70 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 2,91 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 117 682 Allianz-Aktien umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.01.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Allianz Neutral UBS AG
08.12.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
