Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Allianz-Analyse im Blick
|
07.01.2026 13:04:48
Allianz-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Aktie besser
Deutsche Bank Research hat Allianz im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 400 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 388,70 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 2,91 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 117 682 Allianz-Aktien umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Allianz
|07.01.26
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|389,60
|-0,66%