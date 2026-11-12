Allianz-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen hat sich intensiv mit dem Allianz-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei nach einem starken dritten Quartal angehoben worden, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Die Ergebnisse unterstrichen die vorteilhafte Diversifizierung des Versicherungskonzerns, bei dem das Vermögensverwaltungsgeschäft hervor rage.

Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 471,70 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 4,60 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 49 426 Allianz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 26,4 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Allianz am 12.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / EST



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