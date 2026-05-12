Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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12.05.2026 18:15:39
Allianz argues lawsuit against Palestine activists is ‘appropriate’
Insurance company says protests at UK offices caused employees ‘anxiety, distress and intimidation’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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