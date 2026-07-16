Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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"Next Generation Inlet" 16.07.2026 20:35:40

Allianz aus Boeing, Lufthansa und Rolls-Royce treibt Innovationen voran - Aktie im Fokus

Allianz aus Boeing, Lufthansa und Rolls-Royce treibt Innovationen voran - Aktie im Fokus

Boeing führt gemeinsam mit der Lufthansa und dem Triebwerkshersteller Rolls-Royce Testflüge durch, um Innovationen zu erproben, die die Treibstoffeffizienz verbessern und den Lärm reduzieren sollen.

Im Rahmen der Tests werde das "Next Generation Inlet" untersucht, ein verkürzter Triebwerkseinlauf-Demonstrator mit fortschrittlicher Schalldämpfung sowie modifizierten Abflug- und Ankunftsverfahren. Die Tests werden noch im Laufe des Monats am Boeing-Standort in Glasgow im US-Bundesstaat Montana beginnen.

Boeings Chief Technology Officer Lane Ballard erklärte, die Verbesserungen an den Flugzeugen und im Betriebsablauf hätten das Potenzial, die Dienstleistungen des Unternehmens für Kunden wie die Lufthansa und Zulieferer wie Rolls-Royce noch wertvoller zu machen.

Die derzeit getesteten Innovationen sind Teil der dritten Phase des Programms der US-Luftfahrtbehörde FAA zur kontinuierlichen Senkung von Energieverbrauch, Emissionen und Lärm.

Im XETRA-Handel ging es für die Lufthansa-Aktie letztlich um 0,61 Prozent tiefer auf 9,12 Euro. Die Papaiere von Rolls-Royce verloren im Londoner Handel derweil 0,93 Prozent auf 13,78 Pfund. Im NYSE-Handel sinkt die Boeing-Aktie 1,12 Prozent auf 215,68 US-Dollar.

(END) Dow Jones Newswires

DOW JONES

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Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com,Jordan Tan / Shutterstock.com,Robert Sarosiek / Shutterstock.com

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