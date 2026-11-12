Allianz Aktie
WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000
|Starke Zahlen
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12.11.2026 09:23:00
Allianz blickt optimistischer auf das Gesamtjahr – Aktie auf Rekordhoch
In den ersten neun Monaten stieg der operative Gewinn auf 14,1 Milliarden Euro von 13,1 Milliarden im Vorjahr. Das war Konzernangaben zufolge ein neues Rekordergebnis.
Allianz profitiert von starkem Ergebnis im Asset Management
Ein starkes Asset Management hat der Allianz im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg des operativen Gewinns beschert. Das Ergebnis fiel besser aus als erwartet. Den Ausblick für das laufende Jahr hat Europas größter Versicherer bereits am Vorabend angehoben.
Der operative Gewinn legte um 6,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 4,3 Milliarden Euro gerechnet. Das Asset Management verbuchte einen Anstieg um 35 Prozent, wohingegen die Schaden-Unfall-Versicherung wegen höherer Naturkatastrophenschäden einen Rückgang um knapp 8 Prozent aufwies.
Unter dem Strich verdiente die Allianz 2,78 Milliarden Euro nach 2,85 Milliarden im Vorjahr. Hier hatte die Prognose auf 2,5 Milliarden gelautet.
Für das laufende Jahr strebt die Allianz nun einen operativen Gewinn von rund 18,6 Milliarden Euro an. Bislang war der Versicherer von 17,4 Milliarden Euro und damit einem Wert leicht über Vorjahresniveau ausgegangen, mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten. Der Analystenkonsens stand zuletzt bei 18,4 Milliarden Euro.
Zielanhebung könnte Allianz wieder auf Rekordkurs bringen
Ein höher gestecktes Ziel für den operativen Jahresgewinn bringt die Aktie der Allianz zurück auf Rekordkurs. Auf XETRA legt die Allianz-Aktie zeitweise 1,81 Prozent auf 472,00 Euro zu. Auch einen neuen Höchststand erreicht die Aktie. Ihr vorheriges Rekordhoch hatte sie vor einer Woche bei 469,10 Euro erreicht.
Das operative Ergebnis im dritten Quartal habe 10 Prozent über dem Analystenschnitt (Konsens) gelegen und sei von sämtlichen Geschäftsbereichen angetrieben worden, schrieb JPMorgan-Analyst Kamran Hossain. Zugleich hob er hervor, dass das Management daher den oberen Rand für das operative Jahresergebnisziel von 18,4 auf nun 18,6 Milliarden Euro angehoben hat. Auch wenn dieses nicht wesentlich über dem von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsens liege, nannte er die Zahlen an diesem Morgen "stark" und sieht sie "als gute Grundlage für weiteres Gewinnwachstum in der Zukunft".
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)
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