Allianz Deutschland rechnet dieses Jahr mit weniger Gewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz Deutschland hat ihr operatives Ergebnis im vergangenen Jahr bei etwas geringerem Umsatz nahezu stabil gehalten. Unter dem Strich ging der Gewinn dagegen wegen Abschreibungen auf Kapitalanlagen deutlich zurück. Im laufenden Jahr rechnet die Allianz Deutschland bei einer positiven Umsatzentwicklung mit einem leicht rückläufigen operativen Gewinn.

Im vergangenen Jahr lag das operative Ergebnis mit 2,58 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Die Sparten entwickelten sich jedoch höchst unterschiedlich: Während der operative Gewinn in der Schaden- und Unfallversicherung um 5 Prozent und damit recht deutlich nachgab, legten die Ergebnisse in der Lebensversicherung und in der Krankenversicherung um 4,4 Prozent bzw 1,3 Prozent zu.

In der Schaden- und Unfallversicherung wurde das Ergebnis durch hohe pandemiebedingte Sonderbelastungen, vor allem in der Betriebsschließungsversicherung, getrübt. Rückläufige Schäden in der Kfz-Versicherung konnten das nur teilweise ausgleichen. Die Lebens- und die Krankenversicherung profitierten von einer starken Erholung der Märkte im vierten Quartal.

Der Nettogewinn vor Anteilen Dritter der Allianz Deutschland AG brach um 15 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro ein. Der Umsatz sank um 2,8 Prozent auf 40,8 Milliarden Euro.

Der Mutterkonzern Allianz SE hatte bereits im Februar Zahlen für 2020 vorgelegt.

