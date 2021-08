Allianz Deutschland verdient im ersten Halbjahr deutlich mehr - Allianz-Aktie tiefer

Die Belastungen aus dem Hochwasser im Juli, die das Unternehmen auf über eine halbe Milliarde Euro vor Rückversicherung beziffert, werden sich erst im dritten Quartal niederschlagen.

Die Allianz Deutschland steigerte den operativen Gewinn in den ersten sechs Monaten um 7,8 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. In der Schaden-Unfall-Versicherung sank er um 4,6 Prozent auf 494 Millionen Euro, weil die Allianz Elementarschäden von netto 345 Millionen Euro verbuchte. Dem stand ein deutlicher Anstieg um 13 Prozent auf 602 Millionen Euro in der Lebensversicherung gegenüber. In der Krankenversicherung kletterte der Gewinn um 75 Prozent auf 93 Millionen Euro.

Das Nettoergebnis stieg um 54 Prozent auf 838 Millionen Euro. Im Vorjahr hatten hohe Abschreibungen auf Aktien das Ergebnis belastet.

Bei den vom Tief "Bernd" verursachten Schäden hat die Allianz Deutschland von 14.500 gemeldeten Sachschäden 4.700 vollständig mit den Kunden abgerechnet. Rund 58 Millionen Euro wurden bisher ausbezahlt.

Allianz-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 0,40 Prozent auf 200,90 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)