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WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000

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11.11.2026 19:36:40

Allianz erhöht Ausblick nach Rekordgewinn

DOW JONES--Die Allianz wird nach einem kräftigen Gewinnanstieg zuversichtlicher für das laufende Jahr. Wie der DAX-Konzern mitteilte, erwartet er nun einen operativen Gewinn von rund 18,6 Milliarden Euro. Bislang war der Versicherer von 17,4 Milliarden Euro ausgegangen, mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten.

In den ersten neun Monaten stieg der operative Gewinn auf 14,1 Milliarden Euro von 13,1 Milliarden im Vorjahr.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 13:36 ET (18:36 GMT)

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