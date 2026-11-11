Allianz Aktie
WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000
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11.11.2026 19:36:40
Allianz erhöht Ausblick nach Rekordgewinn
DOW JONES--Die Allianz wird nach einem kräftigen Gewinnanstieg zuversichtlicher für das laufende Jahr. Wie der DAX-Konzern mitteilte, erwartet er nun einen operativen Gewinn von rund 18,6 Milliarden Euro. Bislang war der Versicherer von 17,4 Milliarden Euro ausgegangen, mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten.
In den ersten neun Monaten stieg der operative Gewinn auf 14,1 Milliarden Euro von 13,1 Milliarden im Vorjahr.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 13:36 ET (18:36 GMT)
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