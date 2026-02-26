Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
26.02.2026 07:08:42

Allianz erhöht nach Rekordgewinn Dividende deutlich

DOW JONES--Die Allianz im vergangenen Jahr einen operativen Rekordgewinn erzielt. Europas größter Versicherer profitierte von einem starken Schaden-Unfall-Geschäft. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 17,10 Euro bekommen und damit 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Am Vorabend hatte der DAX-Konzern bereits ein neues Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro angekündigt.

Der operative Gewinn stieg um 8,4 Prozent auf 17,37 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 17,35 Milliarden gerechnet. Der Konzern selbst hatte zuletzt 17 bis 17,5 Milliarden in Aussicht gestellt. Unter dem Strich verdiente die Allianz 10,8 Milliarden Euro, ein Plus von 8,5 Prozent.

Im vierten Quartal legte der operative Gewinn um 3,0 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zu.

Für das laufende Jahr stellt die Allianz einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro in Aussicht, wobei eine Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 01:09 ET (06:09 GMT)

09:41 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
09:27 Allianz Hold Deutsche Bank AG
07:13 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
26.02.26 Allianz Kaufen DZ BANK
13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

