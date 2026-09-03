Toyota Motor Aktie
WKN: 888452 / ISIN: US8923313071
|Transport
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03.09.2026 16:25:40
Allianz für Wasserstoff-Lkw: Volvo ist dabei - Aktie fester
Die Zusammenarbeit werde unterstützende politische Rahmenbedingungen, ein starkes Angebot der Hersteller sowie eine integrierte Wasserstoff-Lieferkette und -Infrastruktur miteinander verbinden, hieß es.
"Die Aktivitäten umfassen den Aufbau von Wasserstofftankstellen entlang wichtiger strategischer Korridore in Europa, synchronisiert mit den wasserstoffbetriebenen Lkw-Flotten, sowie einen wettbewerbsfähigen Wasserstoffpreis", teilte Volvo mit.
Dies werde es den Kunden ermöglichen, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit wettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten zu betreiben, fügte das Unternehmen hinzu.
Vollständige Details sollen im Laufe dieses Monats auf einer Fachmesse in Deutschland vorgestellt werden.
Die Volvo-Aktie gewinnt im Handel in Stockholm zeitweise 2,03 Prozent auf 345,20 SEK.
DJG/DJN/uxd/shaDOW JONES
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