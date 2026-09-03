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WKN: 888452 / ISIN: US8923313071

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Transport 03.09.2026 16:25:40

Allianz für Wasserstoff-Lkw: Volvo ist dabei - Aktie fester

Allianz für Wasserstoff-Lkw: Volvo ist dabei - Aktie fester

Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo arbeitet gemeinsam mit deutschen politischen Entscheidungsträgern und einer Gruppe von Unternehmen aus dem Transport-, Energie- und Industriesektor zusammen, um den wasserstoffbetriebenen Transport voranzubringen.

Die Volvo Group, Daimler Truck, Toyota Motor, Bosch, Air Liquide, TotalEnergies, TEAL Mobility, MB Energy und weitere Partner wollen die Kommerzialisierung der Technologie beschleunigen. Zudem soll die notwendige Infrastruktur aufgebaut werden, um den Einsatz von Wasserstoff-Lkw bis 2030 im großen Maßstab zu ermöglichen.

Die Zusammenarbeit werde unterstützende politische Rahmenbedingungen, ein starkes Angebot der Hersteller sowie eine integrierte Wasserstoff-Lieferkette und -Infrastruktur miteinander verbinden, hieß es.

"Die Aktivitäten umfassen den Aufbau von Wasserstofftankstellen entlang wichtiger strategischer Korridore in Europa, synchronisiert mit den wasserstoffbetriebenen Lkw-Flotten, sowie einen wettbewerbsfähigen Wasserstoffpreis", teilte Volvo mit.

Dies werde es den Kunden ermöglichen, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit wettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten zu betreiben, fügte das Unternehmen hinzu.

Vollständige Details sollen im Laufe dieses Monats auf einer Fachmesse in Deutschland vorgestellt werden.

Die Volvo-Aktie gewinnt im Handel in Stockholm zeitweise 2,03 Prozent auf 345,20 SEK.

DJG/DJN/uxd/sha

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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