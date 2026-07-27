Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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27.07.2026 19:15:00
Allianz gegen Chinas Dominanz: USA und Partner schmieden 6G-Sicherheitspakt
Die USA haben mit 24 Verbündeten wie Deutschland eine globale Initiative gestartet, um Standards für 6G zu prägen und Chinas Einfluss im Mobilfunk zu begrenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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