Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schwachstellen 11.05.2026 14:07:46

Allianz gegen Hacker: EU sondiert KI-Unterstützung durch OpenAI für die Cybersicherheit

Allianz gegen Hacker: EU sondiert KI-Unterstützung durch OpenAI für die Cybersicherheit

Die EU-Kommission soll Zugriff auf die neue Cybersicherheits-KI von OpenAI bekommen.

Wie ein Sprecher der Kommission sagte, ist die Kommission derzeit in Gesprächen mit dem US-Unternehmen über GPT-5.5-Cyber, das Schwachstellen bei Software aufdecken kann. OpenAI will dieses Modell nur einem begrenzten Kreis von Nutzern zugänglich machen.

"Wir begrüßen die Transparenz von OpenAI und ihre Absicht, der [Europäischen Kommission] Zugang zu ihrem neuen Modell zu gewähren", sagte Sprecher Thomas Regnier. "Das ist definitiv eine sehr gute Entwicklung." Die Kommission sei in Gesprächen mit dem Unternehmen. Weitere Diskussionen seien im Laufe dieser Woche geplant, fügte er hinzu.

Der EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis hatte Anfang des Monats gesagt, dass die Kommission auch mit Anthropic über deren neues Mythos-KI-Modell im Gespräch sei.

Regnier sagte, die Gespräche mit den Unternehmen befänden sich in unterschiedlichen Stadien. "Wir haben gute Kontakte zu Anthropic, wo es viel Austausch und einen Informationsaustausch gibt, aber wir sind noch nicht auf dem derzeitigen Stand, dem gleichen Stand wie bei der Lösung, die wir von OpenAI auf dem Tisch haben", sagte er.

OpenAI reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

News Corp, Eigentümer des Wall Street Journal und dieser Nachrichtenagentur, unterhält eine Content-Lizenzpartnerschaft mit OpenAI.

DJG/DJN/mgo/rio

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rekordausgaben bei OpenAI: 50 Milliarden Dollar für Rechenleistung im Schatten des Musk-Prozesses
Anthropic vs. OpenAI: Rennen im Silicon Valley - Welches KI-Investment bricht alle Rekorde?
Apple im Fadenkreuz: Plant OpenAI mit einem eigenen `KI-Phone` die Revolution?

Bildquelle: JarTee / Shutterstock.com

Nachrichten zu OpenAI

mehr Nachrichten

Analysen zu OpenAI

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 347,65 0,22% Microsoft Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen