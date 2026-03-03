Allianz Aktie
WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000
|
03.03.2026 09:00:41
Allianz GI beteiligt sich an Batteriespeichern von Totalenergies
DOW JONES--Allianz Global Investors (Allianz GI) beteiligt sich mit 50 Prozent an einem Portfolio von 11 Großbatteriespeicherprojekten von Totalenergies. Wie Allianz GI mitteilte, beläuft sich die Gesamtkapazität auf 789 Megawatt. Die Partner werden im Rahmen der Vereinbarung 500 Millionen Euro in kritische Energieinfrastruktur für Deutschland investieren, 70 Prozent davon werden durch Fremdkapital finanziert. Die Batteriespeicher werden bis 2028 in Betrieb genommen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 03:01 ET (08:01 GMT)
Analysen zu Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
