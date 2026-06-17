Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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17.06.2026 16:25:31
Allianz GI erklärt Langeweile zum Erfolgsmodell
Asien, Privatmärkte und künstliche Intelligenz prägen die Zukunft von Allianz Global Investors. CEO Tobias C. Pross setzt dabei auf Wachstum in den asiatischen Märkten – und erklärt im boomenden Private-Markets-Geschäft ausgerechnet Stabilität zum Erfolgsmodell.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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|Allianz vor Milliarden-Zukauf in Singapur - Agentur (Dow Jones)
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15.06.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Allianz auf 684 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)