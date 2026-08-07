Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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07.08.2026 08:32:37
Allianz GI rollt seine ETF-Offensive auch auf der SIX aus
Mit Allianz Global Investors gewinnt die SIX Swiss Exchange einen weiteren aktiven Vermögensverwalter als ETF-Emittenten. Der Asset Manager kotiert vier aktiv verwaltete Aktien-ETFs an der Schweizer Börse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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