Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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07.08.2026 08:32:37

Allianz GI rollt seine ETF-Offensive auch auf der SIX aus

Mit Allianz Global Investors gewinnt die SIX Swiss Exchange einen weiteren aktiven Vermögensverwalter als ETF-Emittenten. Der Asset Manager kotiert vier aktiv verwaltete Aktien-ETFs an der Schweizer Börse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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