Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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17.06.2026 16:25:31
Allianz GI setzt auf Asien - und erklärt Langeweile zum Erfolgsmodell
Asien, Privatmärkte und künstliche Intelligenz prägen die Zukunft von Allianz Global Investors. CEO Tobias C. Pross setzt dabei auf Wachstum in den asiatischen Märkten – und erklärt im boomenden Private-Markets-Geschäft ausgerechnet Stabilität zum Erfolgsmodell.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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