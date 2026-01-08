Allianz Aktie

Erste Tranche 08.01.2026 14:26:00

Allianz im Aufwind: Verkauf indischer Beteiligungen

Allianz im Aufwind: Verkauf indischer Beteiligungen

Die Allianz hat den Verkauf der ersten Tranche von indischen Beteiligungen abgeschlossen.

Ein Anteil von 23 Prozent an zwei Sach- und Versicherungs-Gemeinschaftsunternehmen sei für 2,1 Milliarden Euro an die Bajaj Promotor Group gegangen, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag mit. Die Veräußerung der verbliebenen Beteiligung von 3 Prozent soll bis zum zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Das Geld aus dem Verkauf könnte auch in die neuen Gemeinschaftsunternehmen in Indien fließen, hieß es weiter.

Die Allianz erwartet laut den Angaben, aus dieser Transaktion einen nicht-operativen Gewinn von rund 1,1 Milliarden Euro im ersten Quartal. Das dürfte einen positiven Effekt von rund fünf Prozentpunkten auf die Solvency-II-Kapitalisierungsquote haben.

Die Allianz-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,60 Prozent höher bei 387,10 Euro.

/mis/err/jha/

MÜNCHEN (dpa-AFX)

