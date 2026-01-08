Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Erste Tranche
|
08.01.2026 14:26:00
Allianz im Aufwind: Verkauf indischer Beteiligungen
Ein Anteil von 23 Prozent an zwei Sach- und Versicherungs-Gemeinschaftsunternehmen sei für 2,1 Milliarden Euro an die Bajaj Promotor Group gegangen, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag mit. Die Veräußerung der verbliebenen Beteiligung von 3 Prozent soll bis zum zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Das Geld aus dem Verkauf könnte auch in die neuen Gemeinschaftsunternehmen in Indien fließen, hieß es weiter.
Die Allianz erwartet laut den Angaben, aus dieser Transaktion einen nicht-operativen Gewinn von rund 1,1 Milliarden Euro im ersten Quartal. Das dürfte einen positiven Effekt von rund fünf Prozentpunkten auf die Solvency-II-Kapitalisierungsquote haben.
Die Allianz-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,60 Prozent höher bei 387,10 Euro.
/mis/err/jha/
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Allianz Deutschland,ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
|
17:58
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:58
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: So steht der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)